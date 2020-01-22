Автомобільні шпигуни злили в Instagram знімок, призначений лише для очей офіційних дилерів Volkswagen. На ньому розкриті усі спортивні модифікації восьмого покоління Golf. А може й не всі.

Інстаграм-акаунт з назвою Сochespias (з ісп. coches espías – автошпигуни) оприлюднив знімок з матеріалів внутрішньої конференції Volkswagen, на якому показано п’ять модифікацій хетчбека Golf.

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На зображенні можна помітити візуальні відмінності різних версій моделі, однак детально роздивитись машини не вийде – не дозволяє якість світлини. Та, оскільки мова йде про гарячі версії моделі, значно важливішими є цифри, що супроводжують картинки Golf GTI, GTI TCR, GTD, GTE та Golf R.



Найслабшою буде версія GTD з дизельним мотором – вона запропонує “лише” 200 кінських сил потужності. Модифікація GTI та гібридна версія GTE матимуть однакову продуктивність – 245 сил. Volkswagen Golf GTI TCR отримає агрегат з віддачею у 300 кінських сил, а найпотужнішим виконанням стане Golf R з 333-сильним мотором.

Усі вищеназвані модифікації хетчбека повинні з’явитись на ринку вже цього року. А наступного, за чутками, до них може приєднатись ще один – абсолютно шалений, Golf R Plus з силовою установкою потужністю в 400 кінських сил.

Першим з “гарячих” Golf публіці покажуть варіант GTI – його прем’єра відбудеться на початку весни в Женеві. Офіційного ж дебюту топового Golf R доведеться почекати до липневого Фестивалю швидкості у Гудвуді.

Нагадаємо, Volkswagen Golf восьмого покоління був представлений у жовтні минулого року. Наразі хетчбек доступний в Європі з бензиновими моторами 1.0 TSI evo (90 і 110 к.с.) і 1.5 TSI evo (130 і 150 к.с.), а також дизелем 2.0 TDI evo (115 і 150 к.с.), а також електрифікованими версіями цих агрегатів.

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