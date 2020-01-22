Автомобильные шпионы слили в Instagram снимок, предназначенный только для глаз официальных дилеров Volkswagen. На нем раскрыты все спортивные модификации восьмого поколения Golf.

Инстаграм-аккаунт под названием Сochespias (с исп. Coches espías – автошпионы) обнародовал снимок из материалов внутренней конференции Volkswagen, на котором показано пять модификаций хэтчбека Golf.

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На изображении можно заметить визуальные отличия разных версий модели, однако подробно рассмотреть машины не получится – не позволяет качество фотографии. Но поскольку речь идет о горячих версиях модели, значительно важнее цифры, которые сопровождают картинки Golf GTI, GTI TCR, GTD, GTE та Golf R.

Самой слабой будет версия GTD с дизельным мотором – она ​​предложит "всего" 200 лошадиных сил мощности. Модификация GTI и гибридная версия GTE получит одинаковую производительность – 245 сил. Volkswagen Golf GTI TCR получит агрегат с отдачей в 300 лошадиных сил, а самым мощным исполнением станет Golf R с 333-сильным мотором.

Все вышеназванные модификации хэтчбека должны появиться на рынке в этом году. А на следующий, по слухам, к ним может присоединиться еще один – совершенно безумный, Golf R Plus с силовой установкой мощностью в 400 лошадиных сил.

Первым из "горячих" Golf публике покажут вариант GTI – его премьера состоится в начале весны в Женеве. Официального же дебюта топового Golf R придется подождать до июльского фестиваля скорости в Гудвуде.

Напомним, Volkswagen Golf восьмого поколения был представлен в октябре прошлого года. Сейчас хэтчбек доступен в Европе с бензиновыми моторами 1.0 TSI evo (90 и 110 л.с.) и 1.5 TSI evo (130 и 150 л.с.), а также дизелем 2.0 TDI evo (115 и 150 л.с.), а также электрифицированными версиями этих агрегатов.

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