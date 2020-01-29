Испанский кузен VW Golf дебютировал сразу в двух формах – хэтчбек и универсал.

Марка SEAT представила Leon четвертого поколения. Новая модель получила гибридные и спортивные версии, стала просторнее и комфортнее, полностью изменилась визуально.

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Испанский молодец SEAT Leon, как и его предшественник, выходит из семьи Volkswagen Group, а в ближайших родственниках имеет Golf 8 и Octavia. При этом, он значительно больше нового “Гольф”: разница в длине кузова составляет 84 миллиметра, а расстояние между осями, как в “Октавии” – 2686 миллиметров. Базовая вместимость багажника универсала Leon составляет 617 литров.

SEAT Leon и универсал Leon Sportstourer получили диодную оптику с запоминающимся световым “рисунком”. Она входит в базовую комплектацию модели, а за доплату будут доступны матричные фары.

Моторная гамма Leon также заимствована у 8 поколения Volkswagen Golf. Выбор представлен трех- и четырехцилиндровыми турбомоторами мощностью от 90 до 190 лошадиных сил, бензиновыми и дизельными, объемом 1,0, 1,5 или 2,0 литра. Агрегаты сочетаются с семиступенчатым "роботом" DSG или новой шестипозиционной механикой. Полный привод 4Drive предлагается только для машин версии 2.0 TDI мощностью 150 сил. Бензиновые моторы доступны с 48-вольтовым стартер-генератором.

Фото: SEAT Leon 2020 / SEAT

Архитектура салона идентична Volkswagen Golf и Skoda Octavia. 10,25-дюймовая приборная панель вошла в стандартное оснащение, как и 8,25-дюймовый экран информационно-развлекательного центра, в качестве опции доступна система с 10-дюймовым экраном. Селектор автоматической трансмиссии уступил место электронному джойстику.

Фото: интерьер SEAT Leon 2020 / SEAT

Кроме того, есть еще две особые версии силовых агрегатов для Leon: газовый 1.5 TGI на 130 сил, и Leon eHybrid с 1,4-литровым бензиновым ДВС и электромотором, общей мощностью в 204 лошадиные силы. По данным производителя, eHybrid позволяет проезжать до 60 километров (WLTP) исключительно на электричестве.

SEAT Leon 2020 будет доступен в спортивном исполнении FR для обоих типов кузова. Такие хэтчбеки и универсалы будут иметь другие бамперы, рисунок решетки радиатора, 17-дюймовые колеса и более спортивную подвеску. Позже испанская марка должна представить топовую версию модели – Leon Cupra с 245-сильной установкой. Также не исключено появление в линейке высокого универсала Leon X-Perience, вроде VW Golf Alltrack и Skoda Octavia Scout. Цены на новый Leon пока не объявлены.

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