Крупнейший французский кроссовер получил косметические изменения во внешности и салоне.

Обновленный Renault Koleos можно отличить от версии 2017 года по другой решетке радиатора и новому бамперу. Фары теперь могут быть светодиодные, в том числе противотуманные. Сбоку кроссовер отличается 18-дюймовыми колесными дисками нового дизайна, хромированными линиями вдоль кузова. Также изменился задний бампер и центральный стоп-сигнал.

В салоне в глаза бросается новая обивка салона, которая визуально увеличивает пространство. Передние кресла получили сиденья, которые можно продлить в нижней части, а на заднем ряду опустить спинки. Водительское кресло возможно будет оборудовано массажером. Приборная панель получила новое исполнение – в форме полукруга.

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Представленный в Украине Renault Koleos, по-прежнему оснащен 2,0-литровым дизельным двигателем мощностью 177 л.с., коробкой передач CVT X-Tronic и полным приводом.

Минимальная стоимость обновленного Renault Koleos составляет 630 900 грн по кредитной программе "Рено Бонус".

Напомним, что Renault Duster превратили в спорткар.​​​​​​​