Найбільший французький кросовер отримав косметичні зміни у зовнішності та салоні.

Оновлений Renault Koleos можна відрізнити від версії 2017 року за іншою решіткою радіатора та новим бампером. Фари тепер можуть бути світлодіодні, в тому числі протитуманні. Збоку кросовер відрізняється 18-дюймовими колісними дисками нового дизайну, хромованими лініями вздовж кузову. Також змінився задній бампер та центральний стоп-сигнал.

В салоні в очі кидається нова оббивка салону, яка візуально збільшує простір. Передні крісла отримали сидіння, які можна подовжити в нижній частині, а на задньому ряду опустити спинки. Водійське крісло може буде обладнане масажером. Приладова панель отримала нове виконання – у формі напвікола.

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Представлений в Україні Renault Koleos, як і раніше, оснащений 2,0-літровим дизельним двигуном потужністю 177 к.с., коробкою передач CVT X-Tronic та повним приводом.

Мінімальна вартість оновленого Renault Koleos складає 630 900 грн за зредитною програмою “Рено Бонус”.

Нагадаємо, що Renault Duster перетворили на спорткар.