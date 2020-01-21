Очікується кілька цікавих прем'єр.

Французький преміальний бренд DS Automobiles прийшов в Україну в 2019 році з першою моделлю DS 7 Crossback. Протягом року автосалони-бутики DS Automobiles були відкриті в Києві, Львові і Харкові.

У 2020 році в Україні стануть доступні ще кілька моделей під брендом DS Automobiles.

Головною новинкою DS стане запуск в червні компактного преміального кросовера DS 3 Crossback. Автомобіль буде пропонуватися в Україні з бензиновими або дизельними моторами, також можлива поява повністю електричної версії DS 3 Crossback E-Tense.

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Серед особливостей DS 3 Crossback – повністю світлодіодні фари, двоколірні колісні диски, приховані дверні ручки, які висуваються автоматично при відмиканні автомобіля. У салоні – кілька дисплеїв, обробка салону шкірою Nappa, преміальна аудіосистема Focal Electra, повний набір різних систем для комфорту і безпеки.

У липні очікується ще одна новинка – повнопривідний гібрид DS 7 Crossback E-Tense з можливістю зарядки від електромережі. Загальна потужність гібридною силової установки становить 300 к.с., буде також доступний повний привід. На задню і передню вісь встановлені електромотори, що дозволяє проїхати до 50 км (WLTP) виключно на електротязі.

Нагадаємо, що показали люксовий фастбек DS 9.