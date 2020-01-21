Ожидается несколько интересных премьер.

Французский премиальный бренд DS Automobiles пришел в Украину в 2019 году с первой моделью DS 7 Crossback. В течение года автосалоны-бутики DS Automobiles были открыты в Киеве, Львове и Харькове.

В 2020 году в Украине станут доступны еще несколько моделей под брендом DS Automobiles.

Главной новинкой DS станет запуск в июне компактного премиального кроссовера DS 3 Crossback. Автомобиль будет предлагаться в Украине с бензиновыми или дизельными моторами, также возможно появление полностью электрической версии DS 3 Crossback E-Tense.

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Среди особенностей DS 3 Crossback – полностью светодиодные фары, двухцветные колесные диски, скрытые дверные ручки, которые выдвигаются автоматически при отпирании автомобиля. В салоне – несколько дисплеев, отделка салона кожей Nappa, премиальная аудиосистема Focal Electra, полный набор различных систем для комфорта и безопасности.

В июле ожидается еще одна новинка – подзаряжаемый полноприводный гибрид DS 7 Crossback E-Tense. Общая мощность гибридной силовой установкой составляет 300 л.с., будет также доступен полный привод. На заднюю и переднюю ось установлены электромоторы, что позволяет проехать до 50 км (WLTP) исключительно на электротяге.

Напомним, что показан люксовый фастбэк DS 9.