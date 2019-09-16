Світ французького люксу нарешті досяг культурної столиці України – міста Львів.

Розвиток преміального Бренду DS Automobiles в Україні продовжується: після Києва відкрито другий шоурум бренду у Львові. Розвивати Бренд та доносити його філософію на Заході України буде компанія "Ілта Львів", яка більше 25 років успішно працює з брендами Групи PSA.

12 вересня відбулося урочисте відкриття DS SALON LVIV, де мешканці міста та інших регіонів заходу країни зможуть познайомитись з авангардним DS 7 CROSSBACK та провести його тест-драйв.

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Новий просторий автосалон DS площею 160 м2 дозволяє презентувати три автомобіля DS Automobiles. Рівень унікального клієнтського досвіду можна відчути вже з перших кроків по шоуруму завдяки витонченому французькому інтер’єру та елементам декору. Також DS SALON пропонує зручну лаунж-зону для відпочинку, кафе з фірмовими стравами, відділи фінансування та страхування автомобіля.

Моделі DS Automobiles створені з акцентом на тонкому емоціональному сприйнятті: відчуття від дотику до деталей, візуальне оформлення, різноманітні звуки та аромати – все це формує загальне враження про автомобіль.

Відкриття DS SALON LVIV є прикладом планового розвитку DS Automobiles в Україні. В найближчому майбутньому на Україну чекають нові відкриття французького люксу DS Automobiles.

Нагадаємо, в чому преміальність нового автобренду DS.