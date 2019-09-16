Мир французского люкса наконец достиг культурной столицы Украины – города Львов.

Развитие премиального Бренда DS Automobiles в Украине продолжается: после Киева открыт второй шоурум бренда во Львове. Развивать Бренд и доносить его философию на Западе Украины будет компания "Илта Львов", которая более 25 лет успешно работает с брендами Группы PSA.

12 сентября состоялось торжественное открытие DS SALON LVIV, где жители города и других регионов запада страны смогут познакомиться с авангардным DS 7 CROSSBACK и провести его тест-драйв.

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Новый просторный автосалон DS площадью 160 м2 позволяет презентовать три автомобиля DS Automobiles. Уровень уникального клиентского опыта можно почувствовать уже с первых шагов по шоуруму благодаря утонченному французскому интерьеру и элементам декора. Также DS SALON предлагает удобную лаунж-зону для отдыха, кафе с фирменными блюдами, отделы финансирования и страхования автомобиля.

Модели DS Automobiles созданы с акцентом на тонком эмоциональном восприятии: ощущения от прикосновения к деталям, визуальное оформление, разнообразные звуки и ароматы – все это формирует общее впечатление об автомобиле.

Открытие DS SALON LVIV является примером планового развития DS Automobiles в Украине. В ближайшем будущем Украину ждут новые открытия французского люкса DS Automobiles.

Напомним, в чем премиальность нового автобренда DS.