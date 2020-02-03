У розклад включені лише найбільші міжнародні виставки автомобілів.

Щороку у світі проводяться сотні заходів, присвячених автомобілям. На міжнародній арені найбільш помітними завжди були виставки в США, Німеччині, Франції та Швейцарії, однак останнім часом високу активність демонструють автосалони в Китаї, Індії в Еміратах. В той же час, глобальні автовиробники усе частіше відмовляються від занадто витратної участі в автосалонах і проводять власні презентації. Що й казати, якщо навіть один з найповажніших автосалонів Старого Світу – Франкфуртський – цього року буде останнім.

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А в Україні, нажаль, автошоу не проводяться ні на міжнародному, ні на національному рівні. Виставка SIA, яку називали “Київським міжнародним автосалоном”, залишилась в минулому (пошуковий запит привів на сайт “sia-motorshow”, але стосунку до виставки він не має), а єдиним більш-менш автомобільним заходом цього року буде виставка AutoTechService 2020, котра працюватиме 27 – 30 травня в “Міжнародному виставковому центрі” в Києві.

Нижче представлений повний календар автомобільних виставок в світі на 2020 рік (графік проведення подій може бути змінений організаторами):

Автошоу в Брюсселі 2020 (98th European Motor Show)

Автомобілі та пасажирський транспорт.

Відкритий для публіки: 10 – 19 січня.

Виставковий центр: Brussels Expo, Брюссель, Бельгія.

Веб-сайт: www.febiac.be

Автосалон у Вашингтоні 2020 (Washington Auto Show)

Пасажирські автомобілі.

Відкритий для публіки: 24 січня – 2 лютого.

Виставковий центр: Walter E. Washington Convention Center, Вашингтон, США.

Веб-сайт: www.wanada.org

Нью-Делі Авто Експо 2020 (New Delhi Auto Expo)

Легкові автомобілі, комунальні автомобілі, комерційні транспортні засоби (вантажівки та автобуси), двоколісні, триколісні, електромобілі, виробники шин, компанії нафтогазового сектору, екологічні організації, дизайн автомобілів, стайлінг та ІТ-компанії.

Відкритий для публіки: 7 – 12 лютого.

Виставковий центр: India Expo Mart, Делі, Індія.

Веб-сайт: www.siam.in , www.autoexpo-themotorshow.in

Автошоу в Чікаго 2020 (Chicago Auto Show)

Пасажирські автомобілі.

Відкритий для публіки: 8 – 17 лютого.

Виставковий центр: McCormick Place, Чікаго, США.

Веб-сайт: www.chicagoautoshow.com

Канадський міжнародний автосалон 2020 (Canadian international Autoshow)

Пасажирські автомобілі.

Відкритий для публіки: 14 – 23 лютого.

Виставковий центр: Metro Toronto Convention Centre, Торонто, Канада.

Веб-сайт: www.autoshow.ca

Женевський Міжнародний автосалон 2020 (Geneva International Motor Show, GIMS)

Легкові автомобілі, кузовні вироби, запчастини, комплектуючі, гаражне обладнання, тюнінг, дизайн автомобілів, ІТ-компанії.

Відкритий для публіки: 5 – 15 березня.

Виставковий центр: PALEXPO, Женева, Швейцарія.

Веб-сайт: www.salon-auto.ch

Міжнародний автосалон Бангкока 2020 (Bangkok International Auto Show)

Легкові автомобілі, легкі комерційні транспортні засоби.

Відкритий для публіки: 23 березня – 5 квітня.

Виставковий центр: Челленджер 1-3, Нонтхабурі, Таїланд.

Веб-сайт: www.oica.net

Автосалон у Загребі 2020 (Zagreb Auto Show)

Легкові автомобілі, легкі та важкі комерційні транспортні засоби.

Відкритий для публіки: 1 – 5 квітня.

Виставковий центр: Zagreb Fair Ground, Загреб, Хорватія.

Веб-сайт: www.zv.hr

Міжнародний автосалон в Нью-Йорку 2020 (New York International Auto Show)

Легкові автомобілі.

Відкритий для публіки: 10 – 19 квітня.

Виставковий центр: Javits Center, Нью-Йорк, США.

Веб-сайт: www.autoshowny.com

Пекінський автосалон 2020 (Beijing Motor Show – Auto China)

Легкові автомобілі, комерційні транспортні засоби.

Відкрито для публіки: 25 – 30 квітня.

Виставковий центр: China International Exhibition Center (TianZhu), Пекін, Китай.

Веб-сайт: www.163.com, www.autochinashow.org.

Північноамериканський міжнародний автосалон 2020 (North American International Auto Show, NAIAS)

Легкові автомобілі, запчастини та аксесуари.

Відкритий для публіки: 13 – 20 червня.

Виставковий центр: Cobo Exhibition Center (www.cobocenter.com), Детройт, США.

Веб-сайт: www.naias.com

Міжнародний автосалон Індонезії 2020 (Gaikindo Indonesia International Auto Show, GIIAS)

Легкові автомобілі, легкі та важкі комерційні транспортні засоби, мотоцикли.

Відкритий для публіки: 7 – 17 серпня.

Виставковий центр: Indonesian Convention Exhibition Center (www.ice-indonesia.com), Джакарта, Індонезія.

Веб-сайт: www.indonesiaautoshow.com

Московський міжнародний автосалон 2020 (Moscow International Auto Show, MIAS)

Легкові автомобілі.

Відкритий для публіки: 28 серпня – 6 вересня.

Виставковий центр: Crocus Centre, Москва, РФ.

Веб-сайт: www.oar-info.ru

Міжнародний автосалон комерційної техніки 2020 (IAA Commercial Vehicles)

Комерційна техніка, транспорт і логістика.

Відкритий для публіки: 24 – 30 вересня.

Виставковий центр: Deutsche Messe AG, Ганновер, Німеччина.

Веб-сайт: www.iaa.de/en/cv

Паризький міжнародний автосалон 2020 (Mondial de l'Automobile)

Легкові автомобілі.

Відкритий для публіки: 1 – 11 жовтня.

Виставковий центр: Paris Expo, Париж, Франція.

Веб-сайт: www.mondial-automobile.com

Міжнародний автосалон в Токіо 2020 (Tokyo Motor Show)

Легкові автомобілі, мотоцикли, легка комерційна техніка, технології, сервіс, тюнінг.

Відкритий для публіки: 22 жовтня – 2 листопада.

Виставковий центр: Tokyo Big Sight, Токіо, Японія.

Веб-сайт: www.japanistry.com

Міжнародна торгова виставка транспортної індустрії 2020 (International Transport Industry Trade Show, FENATRAN)

Пасажирські автомобілі і легка комерційна техніка.

Відкритий для публіки: 12 – 22 листопада.

Виставковий центр: São Paulo Expo Exhibition&Convention Center, Сан-Паулу, Бразилія.

Веб-сайт: www.anfavea.com.br, www.portalntc.org.br

Автошоу в Лос-Анджелесі 2020 (LA Auto Show)

Пасажирські автомобілі, мотоцикли, тюнінг.

Відкритий для публіки: 20 – 29 листопада.

Виставковий центр: Los Angeles Convention Center, Лос-Анджелес, США.

Веб-сайт: www.laautoshow.com

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