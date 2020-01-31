Далі – тільки спад.

Продажі нових легкових автомобілів поступово починають знижуватись у всьому світі, хоча автовиробники продовжують нарощувати об’єми виробництва. Така кількість машин людству вже не потрібна, вважають експерти Bosch.

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Один з найбільших світових постачальників компонентів для автовиробників, німецький концерн Bosch, вбачає подальший розвиток індустрії не в нарощуванні об’ємів, а у здешевленні виробництва електромобілів. Про це заявив глава компанії Bosch Волькмар Деннер.

За даними аналітиків LMC Automotive, за підсумками 2019 року світові продажі легкових автомобілів впали на 4%, в порівнянні з обсягами 2018 року – 90,3 мільйона машин проти 94,4 мільйона. Показник 2017 року – 95,2 мільйона проданих автомобілів. Прогноз на 2020-й рік – 89 мільйонів.

На думку Деннера, цей процес триватиме до 2025 року, коли на світ з'явиться нове покоління електромобілів, і за цей час світові обсяги автомобільної індустрії скоротяться на 10 мільйонів машин в рік, порівняно з обсягом 2017 року. Однак поетапний перехід на електромобілі може дати індустрії новий імпульс для подальшого розвитку – якщо електромобілі стануть масовим продуктом, виробники зможуть знову почати нарощувати обсяги випуску.

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