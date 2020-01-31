Дальше – только спад.

Продажи новых легковых автомобилей постепенно начинают снижаться во всем мире, хотя автопроизводители продолжают наращивать объемы производства. Такое количество машин человечеству уже не нужно, считают эксперты Bosch.

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Один из крупнейших мировых поставщиков компонентов для автопроизводителей, немецкий концерн Bosch, видит дальнейшее развитие индустрии не в наращивании объемов, а в удешевлении производства электромобилей. Об этом заявил глава компании Bosch Волькмар Дэннер.

По данным аналитиков LMC Automotive, по итогам 2019 года мировые продажи легковых автомобилей упали на 4%, по сравнению с объемами 2018 – 90,3 миллиона машин против 94,4 миллиона. Показатель 2017 года – 95,2 миллиона проданных автомобилей. Прогноз на 2020-й год – 89 миллионов.

По мнению Деннера, этот процесс будет продолжаться до 2025 года, когда появится новое поколение электромобилей, и за это время мировые объемы автомобильной индустрии сократятся на 10 миллионов машин в год по сравнению с объемом 2017 года. Однако поэтапный переход на электромобили может дать индустрии новый импульс для дальнейшего развития – если электромобили станут массовым продуктом, производители смогут снова начать наращивать объемы выпуска.

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