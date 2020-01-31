2008 докризисный год принято считать самым успешным с экономической точки зрения за всю историю независимой Украины. Но результаты 2019 года, в части потребления топлива, уже вплотную приблизились к эталонному году.

Объем рынка моторного топлива в 2019 г. вырос на 7%, до 10,9 миллионов т, что является максимальным значением с 2008 г., когда перед финансовым кризисом он достигал 11,65 миллионов т. Об этом enkorr сообщили в "Консалтинговой группе А-95 "со ссылкой на данные собственного исследования.

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Драйвером роста остается ДТ и автогаз. За год рынок ЗН увеличился на 7% (на 471 тыс. т), газа (без учета сырья для нефтехимии) – на 11% (на 195 тыс. т). Объем рынка бензина прекратил трехлетнее снижение, показав рост на 1,3% или 25 тыс. т.

Отметим, что с 471 тыс. т прироста объема рынка недели примерно 300 тыс. т обеспечены за счет ликвидации "керосиновых схем", когда в дизельное топливо подмешивают авиационное, акцизный налог на который в семь раз ниже.

По сравнению с 2008 г. структура рынка моторного топлива существенно изменилась: доля автогаза выросла с 6,4 до 17,7%, а бензина упала с 45 до 17,9%.

В ноябре 2019 года на конференции Petroleum Ukraine 2019 директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн сообщил, что помимо восстановления объемов рынка, на докризисный уровень 2013 года вернулась и прибыльность продаж. Это в свою очередь вызвало оживление на розничном рынке.

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"Только сейчас розничный рынок потихоньку подтягивается и показывает признаки оздоровления. Мы наблюдаем оживление в этом сегменте, что проявляется в программах ребрендинга, обновления станций и расширения сетей", – отметил Сергей Куюн. В то же время эксперт считает, что украинский рынок имеет большой потенциал для дальнейшего роста. Он в частности приводит пример Польши, которая при сопоставимой численности населения потребляет более 20 млн т дизельного топлива в год, тогда как Украина – 7 млн т.