2008-ий, докризовий рік, прийнято вважати найуспішнішим з економічної точки зору за всю історію незалежної України. Але результати 2019 року у споживанні пального вже впритул набились до еталонного року.

Обсяг ринку моторного палива в 2019 р виріс на 7%, до 10,9 млн т, що є максимальним значенням з 2008 р, коли перед фінансовою кризою він досягав 11,65 млн т. Про це enkorr повідомили в "Консалтинговій групі А-95 "з посиланням на дані власного дослідження.

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Драйвером зростання залишається ДТ і автогаз. За рік ринок ДТ збільшився на 7% (на 471 тис. Т), газу (без урахування сировини для нафтохімії) - на 11% (на 195 тис. Т). Обсяг ринку бензину припинив трирічне зниження, показавши зростання на 1,3% або 25 тис. Т.

Відзначимо, що з 471 тис. т приросту обсягу ринку ДТ, приблизно 300 тис. т забезпечені за рахунок ліквідації "Керосинової схеми", коли в дизельне паливо підмішують авіаційне, акцизний податок на який в сім разів нижче.

У порівнянні з 2008 р структура ринку моторного палива істотно змінилася: частка автогазу зросла з 6,4 до 17,7%, а бензину впала з 45 до 17,9%.

У листопаді 2019 року на конференції Petroleum Ukraine 2019 директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн повідомив, що крім відновлення обсягів ринку, на докризовий рівень 2013 році повернулася і прибутковість продажів. Це в свою чергу викликало пожвавлення на роздрібному ринку.

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"Тільки зараз роздрібний ринок потихеньку підтягується і показує ознаки оздоровлення. Ми спостерігаємо пожвавлення в цьому сегменті, що проявляється в програмах ребрендингу, поновлення станцій і розширення мереж", - зазначив Сергій Куюн. У той же час експерт вважає, що український ринок має великий потенціал для подальшого зростання. Він зокрема наводить приклад Польщі, яка при порівнянній чисельності населення споживає понад 20 млн т дизельного палива в рік, тоді як Україна - 7 млн т.