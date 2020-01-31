Таку схему вигадали, аби уникнути штрафів за недостатнє зниження показника шкідливих викидів.

Європейські регулятори вимагають від автовиробників постійного зниження рівня шкідливих викидів, причому рахуються не випущені, а лише продані автомобілі. Аби відповідати жорстким нормативам, Volkswagen продаватиме свої електрокари своєму ж каршерінгу.

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Норми шкідливих викидів постійно посилюються – якщо минулого року допустимий показник становив 130 грамів вуглекислого газу на кілометр, то цього року допускається не більше 95. Кожен зайвий грам викидів обійдеться автовиробникам у 95 євро штрафу.

Хоча Volkswagen зберіг за собою статус наймасовішого виробника у світі в 2019 році, німецька компанія підготувала стратегію дій на випадок, якщо електрокари та гібриди марки будуть продаватись гірше, ніж розраховується. Минулого року Volkswagen запустив в Німеччині фірмовий каршерінг WeShare, а нещодавно автовиробник уклав угоду з власною дочірньою компанією на постачання електрокарів.

Сервіс WeShare працює поки що лише в Берліні в оренду можна взяти один з півтори тисячі електричних хетчбеків e-Golf і компактних електрокарів e-up!, однак доступ до користування платформою обіцяють поширити на інші міста Європи вже цього року.

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