Такую схему придумали, чтобы избежать штрафов за недостаточное снижение показателя вредных выбросов.

Европейские регуляторы требуют от автопроизводителей постоянного снижения уровня вредных выбросов, причем считаются не выпущенные, а только проданные автомобили. Чтобы соответствовать жестким нормативам, Volkswagen будет продавать свои электрокары своему жекаршерингу.

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Нормы вредных выбросов постоянно усиливаются – если в прошлом году допустимый показатель составлял 130 граммов углекислого газа на километр, то в этом допускается не более 95. Каждый лишний грамм выбросов обойдется автопроизводителям в 95 евро штрафа.

Хотя Volkswagen сохранил за собой статус самого массового производителя в мире в 2019 году, немецкая компания подготовила стратегию действий на случай, если электрокары и гибриды марки будут продаваться хуже, чем рассчитывается. В прошлом году Volkswagen запустил в Германии фирменную краткосрочную аренду автомобиля WeShare, а недавно автопроизводитель заключил соглашение с собственной дочерней компанией на поставку электрокаров.

Сервис WeShare работает пока только в Берлине, в аренду можно взять один из полутора тысяч электрических хэтчбеков e-Golf и компактных электрокаров e-up!, однако доступ к пользованию платформой обещают расширить и на другие города Европы в этом году.

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