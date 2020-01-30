Часто можно услышать, что из-за высокой стоимости растаможки автомобили в Украине существенно дороже, чем в Европе. Относительно подержанных авто это действительно так. А вот новые автомобили в Украине далеко не всегда дороже, чем в Евросоюзе.

Конечно, такое сравнение не совсем честное, ведь за 2019 год в Украине средняя зарплата 448 евро, а в Германии 3 771 евро. Но, как оказалось, ряд моделей в отечественных автосалонах дешевле, чем в европейских. Конечно, разница не такая впечатляющая, как в зарплате, но все же довольно существенная.

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Для сравнения мы выбрали автомобили с одинаковыми двигателями и, по возможности, 2020 года выпуска, ведь прошлогодние авто продают со скидкой.

Следует отметить, что линейка моторов на одни и те же модели в Украине и ЕС разная. Например, Toyota Camry в Европе только гибрид, а Hyundai Tucson там недоступен с популярной у нас 2,0-литровой бензиновой четверкой.

Для начала рассмотрим ряд популярных моделей из ТОП-10 авторынка Украины за 2019 год:



Теперь сравним цены на премиум-класс:

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