Часто можна почути, що через високу вартість розмитнення автомобілі в Україні істотно дорожче, ніж в Європі. Стосовно вживаних авто це дійсно так. А ось нові автомобілі в Україні далеко не завжди дорожчі, ніж в Євросоюзі.

Звісно, таке порівняння не зовсім чесне, адже за 2019 рік в Україні середня зарплата 448 євро, а у Німеччині 3 771 євро. Але, як виявилось, ряд моделей у вітчизняних автосалонах дешевше, ніж в європейських. Звісно, різниця не така вражаюча, як у зарплаті, але все ж досить суттєва.

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Для порівняння ми вибрали автомобілі з однаковими двигунами і за можливості - 2020 року випуску, адже минулорічні авто продають зі знижкою.

Слід зазначити, що лінійка моторів на одні й ті ж моделі в Україні і ЄС різна. Наприклад, Toyota Camry в Європі тільки гібрид, а Hyundai Tucson там недоступний з популярною у нас 2,0-літровою бензиновою четвіркою.

Для початку розглянемо ряд популярних моделей з ТОП-10 авторинку України за 2019 рік:





Тепер порівняємо ціни на преміум-клас:

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