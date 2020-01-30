У Кабміні розглядають законопроект №2342, який повинен серйозно знизити вартість розмитнення усіх вживаних авто. Якщо законопроект приймуть – розмитнення здешевшає в кілька разів.

Зазначається, що головне нововведення, яке пропонує новий законопроект, це відміна коефіцієнту віку у формулі розрахунку митних платежів. Наразі саме він дуже суттєво збільшує вартість перереєстрації вживаних авто, адже на нього перемножуються інші значення нинішньої формули.

Читайте також: Розмитнення автомобілів без брокера стало реальністю

Так, якщо в Європі придбати Audi A6 з трилітровим двигуном 2005 року випуску, то за неї там доведеться віддати близько 2,5 тисячі євро. Наразі розмитнення такого авто в Україні обійдеться ще у 4,1 тисячі євро.

За попередніми даними, якщо новий законопроект ухвалять, то ту ж саму Audi A6 можна буде перереєструвати уже всього за 975 євро. Крім того, документ передбачає, що власникам нерозмитнених авто дадуть чергові 180 днів для легалізації свого авто уже за новими правилами.

Читайте також: калькулятор розмитнення авто в Україні.