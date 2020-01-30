В Кабмине рассматривают законопроект №2342, который должен серьезно снизить стоимость растаможивания всех используемых авто. Если законопроект примут – растаможка подешевеет в несколько раз.

Отмечается, что главное новшество, которое предлагает новый законопроект, это отмена коэффициента возраста в формуле расчета таможенных платежей. Сейчас именно он очень существенно увеличивает стоимость перерегистрации применяемых авто, ведь на него перемножаются другие значения нынешней формулы.

Читайте также: Растаможка автомобилей без брокера стала реальностью

Так, если в Европе приобрести Audi A6 с трехлитровым двигателем 2005 года выпуска, то за нее там придется отдать около 2,5 тысячи евро. Сейчас растаможка такого авто в Украине обойдется еще в 4,1 тысячи евро.

По предварительным данным, если новый законопроект примут, то ту же Audi A6 можно будет перерегистрировать уже всего за 975 евро. Кроме того, документ предусматривает, что владельцам нерастаможенных авто дадут следующие 180 дней для легализации своего авто уже по новым правилам.

Читайте также: калькулятор растаможки автомобилей в Украине.