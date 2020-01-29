Отныне для растаможки автомобилей не обязательно нанимать брокера и оплачивать его услуги. В теории, все можно сделать самостоятельно, но как это будет работать на практике?

На Едином государственном информационном веб-портале в “Личном Кабинете” появился новый раздел “Ввоз легкового автомобиля”.

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Данный раздел предназначен для самостоятельного декларирования гражданами легковых автомобилей, которые ввозятся или ввезенны ими на таможенную территорию Украины и подлежат выпуску в режим свободного использования

Перед ввозом

  1. Условием пропуска на таможенную территорию Украины автомобилей, которые принадлежат гражданам Украины и сняты с регистрации в иностранных странах, является представление предварительной таможенной декларации (ЕЕ) в таможню, в которой будет осуществляться его таможенное оформление (как правило, но не обязательно – по месту жительства).
  2. Перед (или одновременно с) подачей предварительной таможенной декларации необходимо внести на счет соответствующей таможни денежный залог в сумме таможенных платежей, которые будут подлежать уплате при размещении автомобиля в режим свободного использования.

После ввоза

  1. После ввоза автомобиля на таможенную территорию Украины гражданин в определенный срок должен доставить его в зону таможенного контроля, которая указана в графе 30 предыдущей декларации, и подать дополнительную таможенную декларацию (ГДЕ).
  2. При необходимости (изменение курса валют, таможенной стоимости товара) необходимо доплатить средства на тот же счет таможни.

Подача декларации

  1. Перед заполнением таможенной декларации целесообразно ознакомиться с Порядком заполнения таможенных деклараций, утвержденным приказом Министерства финансов Украины от 30.05.2012 № 651.
  2. Декларации обрабатываются работниками таможни в порядке общей очереди. Если декларацию не успеют обработать в течение текущих суток, то может измениться курс валюты, и она не будет принята. Поэтому в случае, если она не появится до конца суток в разделе “Мои декларации”, ее необходимо будет переподать на следующий день.
  3. Декларант предупреждается об ответственности, предусмотренной статьями 469, 470, 472, 481, 485 Таможенного кодекса Украины.

С помощью этого сервиса можно создавать как предварительную, так и основную декларацию, отслеживать статус, получать уведомления в процессе оформления, прикреплять документы и рисунки и наконец получать оформленную ГТД или карточку отказа в цифровом формате.

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