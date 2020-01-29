Отныне для растаможки автомобилей не обязательно нанимать брокера и оплачивать его услуги. В теории, все можно сделать самостоятельно, но как это будет работать на практике?

На Едином государственном информационном веб-портале в “Личном Кабинете” появился новый раздел “Ввоз легкового автомобиля”.

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Данный раздел предназначен для самостоятельного декларирования гражданами легковых автомобилей, которые ввозятся или ввезенны ими на таможенную территорию Украины и подлежат выпуску в режим свободного использования

Перед ввозом

Условием пропуска на таможенную территорию Украины автомобилей, которые принадлежат гражданам Украины и сняты с регистрации в иностранных странах, является представление предварительной таможенной декларации (ЕЕ) в таможню, в которой будет осуществляться его таможенное оформление (как правило, но не обязательно – по месту жительства). Перед (или одновременно с) подачей предварительной таможенной декларации необходимо внести на счет соответствующей таможни денежный залог в сумме таможенных платежей, которые будут подлежать уплате при размещении автомобиля в режим свободного использования.

После ввоза

После ввоза автомобиля на таможенную территорию Украины гражданин в определенный срок должен доставить его в зону таможенного контроля, которая указана в графе 30 предыдущей декларации, и подать дополнительную таможенную декларацию (ГДЕ). При необходимости (изменение курса валют, таможенной стоимости товара) необходимо доплатить средства на тот же счет таможни.

Подача декларации

Перед заполнением таможенной декларации целесообразно ознакомиться с Порядком заполнения таможенных деклараций, утвержденным приказом Министерства финансов Украины от 30.05.2012 № 651. Декларации обрабатываются работниками таможни в порядке общей очереди. Если декларацию не успеют обработать в течение текущих суток, то может измениться курс валюты, и она не будет принята. Поэтому в случае, если она не появится до конца суток в разделе “Мои декларации”, ее необходимо будет переподать на следующий день. Декларант предупреждается об ответственности, предусмотренной статьями 469, 470, 472, 481, 485 Таможенного кодекса Украины.

С помощью этого сервиса можно создавать как предварительную, так и основную декларацию, отслеживать статус, получать уведомления в процессе оформления, прикреплять документы и рисунки и наконец получать оформленную ГТД или карточку отказа в цифровом формате.

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