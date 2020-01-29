За месяц средняя цена бензина и дизеля уменьшилась на 2 грн/литр.

Стоимость топлива в Украине сильно зависит от курса национальной валюты. А в последние несколько месяцев, когда гривна укреплялась, розничные топливные сети оставляли цену в нацвалюте. В результате возникла ситуация, когда в долларах цена на топливо значительно возросла.

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В ситуацию даже вмешался Президент Украины Владимир Зеленский. Он порекомендовал участникам рынка снизить розничные цены. Результат, как ни странно, не заставил себя долго ждать.

“Не мытьем, так катанием к концу января вышли на средние цены, о которых мечтали Кабмин и ОП – $1,1/л. Сейчас нефть ушла ниже 60 долл/барр. и если закрепится там хотя бы на 7-10 дней, цена на колонке просядет дополнительно. Правда, господа ритейлеры?;)”, – написал на своей странице в соцсети директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

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