На восстановление украинских дорог в 2020 году планируют потратить 85 млрд гривен ($ 3,5 млрд). Говорят, что это рекордная сумма за все время независимости.

Вчера в Киеве состоялся форум "Дороги.UA 2020" на котором премьер министр Украины Алексей Гончарук, министр инфраструктуры Владислав Криклий и глава "Укравтодора" Александр Кубраков рассказали присутствующим о своих планах в отношении украинских дорог.

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Каждая власть традиционно начинает свою каденцию с обещаний и новая команда не стала исключением. Конечно, новой эту команду можно назвать весьма условно – почти все участники форума (а их было около 700) хорошо знакомы между собой.

Из кулуарных разговоров становится понятно, что подавляющее большинство присутствующих уже много лет занимаются в дорожной отраслью, хотя по словам главы "Укравтодора" 70% руководящего состава служб автомобильных дорог в областях было обновлено.

Впрочем, "новая кровь" на форуме все же была, и это, главным образом, иностранцы – представители зарубежных компаний, которые строят дороги по всему миру. Для них восстановление украинских дорог является неплохим шансом. Однако очевидно, что большинство из них понимает не только "прозрачность" участия в тендерах ProZorro, но и важность и решающую роль личных контактов с представителями местных "автодоров".

Что обещают

Обещают "сшить страну дорогами". А если конкретнее – отстроить за 2020 год 4 тысячи километров дорог государственного значения и 2,5 тыс. км. местного значения. Много это или мало – сказать не так просто. С одной стороны общая протяженность украинских дорог составляет около 170 тыс. км. По словам главы "Укравтодора" 95% из них в неудовлетворительном состоянии. При таком раскладе восстановление 6,5 тыс. км. (то есть меньше 4% от общего количества дорог) это "капля в море" и если ремонтировать дороги такими темпами, то их полное восстановление займет несколько десятилетий. С другой стороны, обещанные темпы ремонта выше чем когда-либо. Впрочем, обещать не всегда значит выполнить.

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В чем угроза

Главной угрозой (по крайней мере официально) называют коррупцию. Бороться с ней будут не только кадровыми методами, но и техническими средствами. Обещают что вся тендерная документация должна быть стандартизирована, чтобы чиновники не могли прописывать условия под конкретных участников. Также обещают независимую оценку качества выполненных работ. Как это все будет работать – сейчас сказать трудно, ведь перераспределение средств между подрядчиками всегда сопровождается сложностями в виде жалоб в антимонопольный комитет, а иногда и судебными тяжбами.

Шансы выполнить

Строительный сезон начнется 1 марта, и, на первый взгляд, у него есть все шансы на успешную реализацию. Восстановить 6,5 тыс км дорог имея бюджет в $ 3,5 млрд вполне возможно. Полмиллиона долларов на километр – очень солидная, как для восстановления, "такса". Поэтому шансы, что обещания дорожников будут выполнены кажутся реальными. А справятся ли – покажет время.

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