В центральных районах города продолжается установка антипарковочных столбцов.

"На перекрестке улиц Гончара и Дмитриевской теперь не паркуются на тротуарах. Мы закончили устанавливать антипарковочные столбцы", сообщается на официальной странице Коммунальной корпорации "Киевавтодор" в соцсети.

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"Машины, которые оставляли на тротуаре уменьшали видимость пешеходов для водителей и наоборот. А также осложняли проход к переходу. Комфорт и безопасность пешеходов – приоритет", считают чиновники "Киевавтодора"

Напомним, Правила дорожного движения не запрещают парковку на тротуаре при условии, что для прохода пешеходов остается достаточно места (не менее 2 метров).

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