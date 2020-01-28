У центральних районах міста триває встановлення антипаркувальних стовпців.

"На перехресті вулиць Гончара та Дмитрівської тепер не паркуються на тротуарах. Ми завершили встановлювати антипаркувальні стовпці", повідомляється на офіційній сторінці Комунальної корпорації "Київавтодор" в соцмережі.

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"Машини, які залишали на тротуарі зменшували видимість пішоходів для водіїв і навпаки. А також ускладнювали прохід до переходу. Комфорт і безпека пішоходів – пріоритет", вважають чиновники "Київавтодору"

Нагадаємо, Правила дорожнього руху не забороняють парковку на тротуарі за умови якщо для проходу пішоходів залишається достатньо місця (не менше 2 метрів).

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