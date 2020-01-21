Схоже, київські чиновники шукають нові джерела збагачення і цього разу зажадали підняти вартість паркування.

На думку заступника директора департаменту транспортної інфраструктури КМДА, начальнику управління (інспекції) з паркування Дмитра Рахматулліна нинішні тарифи на паркування треба терміново переглянути, тому що, "востаннє тарифи змінювалися у 2016 році", пише він на своїй сторінці в соцмережі.

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Зараз тарифи на парковку виглядають так:

1 зона (центр міста) - 10 грн / год;

2 зона (навколо центру міста) - 7 грн / год;

3 зон (спальні райони) - 5 грн / год.

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"Найближчим часом тариф за парковку планується збільшити у центральній частині міста суттєво - як мінімум до 50 гривень за годину", пише чиновник. "Крім цього, необхідно збільшити штрафи. Усе це має мотивувати водіїв шукати місця на парковках, або залишати авто неподалік від метро та пересуватися містом на громадському транспорті", вважає Дмитро Рахматуллін.

Крім того Дмитро Рахматуллін зауважив, що збільшення кількості місць для паркування Києву не потрібна: "Сьогодні, аби вирішити проблему з хаотичним паркуванням, не потрібно збільшувати кількість паркомісць", вважає високопосадовець.

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