У Києві запрацювали два евакуатори нового типу з боковим завантаженням.

Це дає можливість "викрасти" авто всього за 1 хвилину. При цьому не потрібно фіксувати колеса автівки, що значно прискорює процес.

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Для порівняння: "старі" евакуатори завантажують автомобіль за 10-15 хвилин.

"Наголошуємо, що місто не витратило жодної копійки на закупівлю евакуаторів. Ми знайшли спосіб, коли охочі підприємства мають змогу брати участь в наданні послуг евакуації", повідомляють у київський Інспекції з паркування.

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