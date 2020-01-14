В Киеве заработали два эвакуатора нового типа с боковой загрузкой.

Это дает возможность "украсть" авто всего за 1 минуту. При этом не нужно фиксировать колеса автомобиля, что значительно ускоряет процесс.

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Для сравнения: "старые" эвакуаторы загружают автомобиль за 10-15 минут.

"Подчеркиваем, что город не потратил ни копейки на закупку эвакуаторов. Мы нашли способ, когда желающие предприятия могут участвовать в предоставлении услуг эвакуации", – сообщают в киевской Инспекции по парковке.

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