Похоже, киевские чиновники ищут новые источники обогащения и на этот раз потребовали поднять стоимость парковки.

По мнению заместителя директора департамента транспортной инфраструктуры КГГА, начальника управления (инспекции) по парковке Дмитрия Рахматуллина нынешние тарифы на парковку надо срочно пересмотреть, потому, что, "в последний раз тарифы менялись в 2016 году", пишет он на своей странице в соцсети.

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Сейчас тарифы на парковку выглядят так:

1 зона (центр города) – 10 грн / час;

2 зона (вокруг центра города) – 7 грн / час;

3 зона (спальные районы) – 5 грн / час.

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"В ближайшее время тариф за парковку планируется увеличить в центральной части города существенно – как минимум до 50 гривен за час", пишет чиновник. "Кроме этого, необходимо увеличить штрафы. Все это должно мотивировать водителей искать места на парковках, или оставлять авто недалеко от метро и передвигаться по городу на общественном транспорте", – считает Дмитрий Рахматуллин.

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