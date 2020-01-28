На відновлення українських доріг в 2020 році планують витратити 85 млрд гривень ($ 3,5 млрд). Кажуть, що це рекордна сума за усі часи незалежності.

Вчора в Києві відбувся форум "Дороги.UA 2020" на якому прем'єр міністр України Олексій Гончарук, міністр інфраструктури Владислав Криклій та голова "Укравтодору" Олександр Кубраков розповіли присутнім про свої плани відносно українських доріг.

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Кожна влада традиційно починає свою каденцію з обіцянок і нова команда не стала виключенням. Звісно, новою цю команду можна назвати досить умовно – майже усі учасники форуму (а їх було близько 700) добре знайомі між собою.

З кулуарних розмов стає зрозуміло, що переважна більшість присутніх вже багато років займаються в дорожньою галуззю, хоча за словами голови "Укравтодору" 70% керівного складу служб автомобільних доріг в областях було оновлено.

Втім, "нова кров" на форумі все ж була, і це, головним чином, іноземці – представники зарубіжних компаній, що будують дороги по усьому світу. Для них відновлення українських доріг є непоганим шансом. Проте очевидно, що більшість з них розуміє не тільки "прозорість" участі в тендерах ProZorro, а й важливість і вирішальну роль особистих контактів з представниками місцевих "автодорів".

Що обіцяють

Обіцяють "зшити країну дорогами". А якщо конкретніше – відбудувати за 2020 рік 4 тисячі кілометрів доріг державного значення і 2,5 тис. км. місцевого значення. Багато це чи мало – сказати не так просто. З одного боку загальна протяжність українських доріг складає біля 170 тис. км. За словами голови "Укравтодору" 95% з них в незадовільному стані. При такому розкладі відновлення 6,5 тис. км. (тобто менше 4% від загальної кількості доріг) це "крапля в морі" і якщо ремонтувати дороги такими темпами, то їх повне відновлення займе кілька десятиліть. З іншого боку, обіцяні темпи ремонту вищі ніж будь-коли. Втім, обіцяти не завжди значить виконати.

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У чому загроза

Головною загрозою (принаймні офіційно) називають корупцію. Боротися з нею будуть не тільки кадровими методами, але й технічними засобами. Обіцяють що уся тендерна документація має бути стандартизована, аби чиновники не могли прописувати умови під конкретних учасників. Також обіцяють незалежну оцінку якості виконаних робіт. Як це все буде працювати – зараз сказати важко, адже перерозподіл коштів між підрядниками завжди супроводжується складнощами у вигляді скарг в антимонопольний комітет, а іноді і судовими тяжбами.

Шанси виконати

Будівельний сезон почнеться 1 березня, і, на перший погляд, у нього є усі шанси на успішну реалізацію. Відновити 6,5 тис км доріг маючи бюджет у $ 3,5 млрд цілком можливо. Півмільйона доларів на кілометр – дуже солідна, як для для відновлення, "такса". Тому шанси, що обіцянки дорожників будуть виконані здаються реальними. А чи впораються – покаже час.

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