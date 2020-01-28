У Канаді на продаж виставили дуже незвичайний пікап "Нива". Дивно, як цей автомобіль опинився за океаном.

Мало хто знає, що “Ниви” продавались і в Канаді. Причому, модельний ряд був досить широкий. Звичайно, техніка радянського виробництва вимагала постійного ремонту, а тому її купували люди, які знаються на таких процесах. Іноді с ВАЗ-2121 робили і кабріолети, і ось такі пікапи.

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Пікап “Нива” отримав невеликий кузов і ліхтарі від Chevrolet Astro Van. У канадського авто поліпшена обробка салону, а оснащення включає литі диски і люк.

З технічної точки зору - ніяких нововведень. Автомобіль оснащений 1,6-літровим 72-сильним мотором і 5-ступінчастою МКПП. Нива виставлена на продаж не на ходу, а тому просять за неї трохи більше 1000 доларів.