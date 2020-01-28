В Канаде на продажу выставили очень необычный пикап "Нива". Удивительно, как этот автомобиль оказался за океаном.

Мало кто знает, что “Нивы” продавались и в Канаде. Причем модельный ряд был достаточно широк. Конечно, техника советского производства требовала постоянного ремонта, а поэтому ее покупали люди, которые разбираются в таких процессах. Иногда из ВАЗ-2121 делали и кабриолеты, и вот такие пикапы.

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Пикап “Нива” получил небольшой кузов и фонари от Chevrolet Astro Van. У канадского авто улучшена отделка салона, а оснащение включает литые диски и люк.

С технической точки зрения никаких нововведений. Автомобиль оснащен 1,6-литровым 72-сильным мотором и 5-ступенчатой МКПП. “Нива” выставлена на продажу не на ходу, а поэтому просят за нее чуть больше 1000 долларов.