За місць середня ціна бензину та дизелю зменшилась на 2 грн\літр.

Вартість палива в Україні сильно залежить від курсу національної валюти. А в останні кілька місяців, коли гривна зміцнювалась, роздрібні паливні мережі залишали ціну в гривні. В результаті виникла ситуація, колі в доларі ціна на паливо значно зросла.

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У ситуацію навіть втрутився Президент України Володимир Зеленський. Він порекомендував учасникам ринку знизити роздрібні ціни. Результат, як не дивно, не заставив себе довго чекати.

“Не мытьем, так катанием к концу января вышли на средние цены, о которых мечтали Кабмин и ОП - $1,1/л. Сейчас нефть ушла ниже 60 долл/барр. и если закрепится там хотя бы на 7-10 дней, цена на колонке просядет дополнительно. Правда, господа ритейлеры?;)”, написав на своїй сторінці у соцмережі директор Консалтингової групи А-95 Сергей Куюн.

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