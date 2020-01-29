В суде напомнили, в каких случаях можно не выполнять требования дорожных знаков

Водителя нельзя наказать за нарушение ПДД, если дорожный знак был неправильно установлен. Об этом сообщает Лига.Закон.

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"Кассационный суд в составе Верховного Суда в постановлении от 24 апреля 2019 года по делу № 127/12081/17 определил, что ненадлежащая организация дорожного движения не может быть основанием для привлечения лица к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения", – говорится сообщении .

Напомним, Министерство внутренних дел Украины инициировало рассмотрение вопроса о повышении суммы штрафов за отдельные нарушения Правил дорожного движения. По словам заместителя главы МВД Антона Геращенко, речь идет о штрафах за некоторые правонарушения с высокой степенью общественной опасности. Одно из таких нарушений – превышение скорости.

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