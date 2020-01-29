В суді нагадали, в яких випадках можна не виконувати вимоги дорожніх знаків

Водія не можна покарати за порушення ПДР, якщо дорожній знак був неправильно встановлений. Про це повідомляє Ліга.Закон.

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“Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду в постанові від 24 квітня 2019 року у справі № 127/12081/17 визначив, що неналежна організація дорожнього руху не може бути підставою для притягнення особи до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху”, – йдеться повідомленні.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ України ініціювало розгляд питання про підвищення суми штрафів за окремі порушення Правил дорожнього руху. За словами заступника очільника МВС Антона Геращенка, йдеться про штрафи за деякі правопорушення з високим ступенем суспільної небезпеки. Одне із таких порушень – перевищення швидкості.

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