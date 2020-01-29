Французький бренд зайняв 17,4% ринку нових авто та 25% корпоративних продажів.

Український ринок нових авто в 2019 році продемонстрував ріст 13% до показників 2018-го та досяг об’єму у 96,7 тисяч одиниць. Водночас автомобілів марки Renault було продано близько 17 тисяч, що становить 17,7% ринку. Більше того, серед ТОП-5 моделей авто, проданих в минулому році, три – бренду Renault – Duster, Logan та Sandero.

Таким чином, з 11 тисяч автомобілів, на які збільшився ринок минулого року, 6 тисяч припадає на Renault, а це 56% в прирості.

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На світовому ринку частка Renault також зросла. За рік французька група продала 3,8 млн автомобілів, що становить 4,25% (+0,06%) при тому, що світовий ринок впав на 4,8%. Найбільше виросли продажі електромобілів – на 24%, також відбулись рекордні продажі LCV.

В 2020 році в “Рено” очікують приросту українського авторинку на 10-20% до 100 – 110 тисяч одиниць. При цьому власні плани не озвучують. Відомо тільки, що окрім виводу на ринок оновленого флагмана Renault Koleos, в українському представництві Renault планують повністю оновити комерційну лінійку автомобілів, запропонувати спеціальні версії легкових авто та продавати автомобілі з ГБО, встановленим в заводських умовах. Окрім того, компанія продовжує оновлювати дилерські центрі згідно нової концепції, нарощує кількість дилерів в Україні.

Нагадаємо, що в Україні представлено новий Renault Koleos.