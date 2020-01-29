Французский бренд занял 17,4% рынка новых авто и 25% корпоративных продаж.

Украинский рынок новых авто в 2019 году продемонстрировал рост 13% к показателям 2018-го и достиг объема в 96 700 единиц. В то же время автомобилей марки Renault было продано около 17 тысяч, что составляет 17,7% рынка. Более того, среди ТОП-5 моделей авто, проданных в прошлом году, три – бренда Renault – Duster, Logan и Sandero.

Таким образом, из 11 тысяч автомобилей, на которые увеличился рынок в прошлом году, 6 тысяч приходится на Renault, а это 56% в приросте.

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На мировом рынке доля Renault также возросла. За год французская группа продала 3,8 млн автомобилей, что составляет 4,25% (+0,06%) при том, что мировой рынок упал на 4,8%. Больше всего выросли продажи электромобилей – на 24%, также состоялись рекордные продажи LCV.

В 2020 году в "Рено" ожидают прироста украинского авторынка на 10-20% до 100 – 110 тысяч единиц. При этом собственные планы не озвучивают. Известно только, что кроме вывода на рынок обновленного флагмана Renault Koleos, в украинском представительстве Renault планируют полностью обновить коммерческую линейку автомобилей, предложить специальные версии легковых авто и продавать автомобили с ГБО, установленным в заводских условиях. Кроме того, компания продолжает обновлять дилерские центры согласно новой концепции, увеличивает количество дилеров в Украине.

Напомним, что в Украине представлен новый Renault Koleos.