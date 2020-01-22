Відповідний законопроект зареєстрований трьома народними обранцями.

В Верховній Раді зареєстрований законопроект 2695 від 27.12.2019 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху". В ньому пропонується посилити відповідальність за порушення правил дорожнього руху.

Найбільше змін має відбутися за порушення правил в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. По-перше, за цей злочин (а також за керування без посвідчення водія) колектив не зможе взяти порушника на поруки (така можливість закріплена в КуАП з радянських часів досі). А строк можливого накладення стягнення за керування напідпитку збільшений з 3 місяців до року. Повторне правопорушення – арешт на 10 діб та вилучення "прав" на три роки. Щоправда, 130-стаття, яка передбачає це стягнення, з середини 2020 року буде ліквідована, однак це ніяк не відображено в проекті Закону. Окрім того, після вчинення аварії напідпитку неможливо буде звільнитись від кримінальної відповідальності через примирення, покаяння чи передачу на поруки, "відсидіти" половину терміну, потрапити під амністію чи помилування тощо.

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За спричинення внаслідок аварії тілесних ушкоджень середньої важкості штраф збільшується з 3 400 – 8 500 грн до 51 000 – 85 000 грн або позбавленням волі від трьох до п'яти років.

Законопроектом нардепи пропонують виключити штрафні бали з переліку стягнень за адмінправопорушення. Нагадаємо, що вони були введені для того, щоб автовласники звикли до "листів щастя" від автоматичних камер фіксації порушень ПДР. Однак камери так і не запрацювали, тож бали не використовуються.

За невикористання ременів безпеки в авто чи шолому при керування мототехнікою штраф хочуть підняти вдесятеро – з 50 до 500 грн. Якщо власник керує транспортним засобом без номерного знаку чи закрив його, штраф збільшать зі 170 до 510 грн.

Також пропонується підняти штрафи за перевищення встановлених швидкісних обмежень більш, ніж на 50 км/год – аж до 3400 грн (зараз – 510 грн). А от ліміт у перевищенні на 20 км/год нардепи у цьому законопроекті не зачіпають.

Нагадаємо, що пішоходи можуть відповідати за збитки автомобілістів

За ненадання переваги у русі оперативним авто, рух смугами громадського транспорту та зупинку в місцях, що заважає проїзду, нардепи пропонують збільшити штраф з 510 до 680 грн.

Також серйозне покарання має бути за залишення місця ДТП – 3400 грн або позбавлення посвідчення водія на 6 місяців (зараз – всього 255 грн), а за створення аварії – 1190 грн (тепер – 340 грн).

Нардепи хочуть повернутись до радянської норми про необхідність передавати поліцейському посвідчення водія, а не пред'являти, як сьогодні. Хоча електронне посвідчення можна буде і пред'являти.

Якщо водій був позбавлений права керування транспортним засобом, але керував ним, його пропонують позбавляти цього права на строк 3-5 років та вилучати автомобіль.

Не забули нардепи і про пішоходів, велосипедистів та погоничів тварин – їм відмінять попередження та введуть штраф у 255 грн.

Нагадаємо, що іншим проектом штрафи для п’яних пішоходів хочуть збільшити до 510 грн.