В планах поліцейських – арештовувати п'яних за кермом.

Перший заступник начальника Патрульної поліції Олексій Білошицький пояснив, яка відповідальність сьогодні діє за керування автотранспортом у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння.

Незважаючи на те, що багато ЗМІ розповідають про зміну відповідальності за це правопорушення з 1 січня 2020 року, це не відповідає дійсності.

Читайте також: стадії алкогольного сп'яніння

Насправді ухвалений Верховною Радою закон про застосування кримінальної відповідальності за водіння в нетверезому стані дійсно був прийнятий

Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень".

Він мав би набрати чинності з 1 січня 2020 року, однак законом від 03.12.2019 №321-ІХ "Про внесення зміни до розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень" дію цього закону відтерміновано до 1 липня 2020 р.

Окрім включення водіння у п'яному стані до кримінальних злочинів, МВС збирається посилити роботу над виявленням таких водіїв та посиленням покарань для них. Зокрема, за словами Олексія Білошицького, поліція виступила з законодавчою ініціативою впровадити для п'яних за кермом адміністративний арешт.

Читайте також: як київська поліція наздоганяє п'яних водіїв

Також поліція має намір запровадити пункти тверезості і раптові перевірки.

Загалом, у 2019 році 115 711 водіїв поліцейські притягнули до відповідальності за керування у стані сп'яніння.

Відповідальність за керування у нетверезому стані:

Наразі керування авто у стані сп'яніння передбачає адміністративну відповідальність (ст. 130 КУпАП) і тягне за собою:

за перше правопорушення протягом року — штраф 10200 гривень і 1 рік позбавлення права керування транспортним засобом;

за повторне правопорушення протягом року — штраф 20400 гривень і 3 роки позбавлення права керування транспортним засобом;

за третє і більше порушень протягом року — штраф 40800 гривень і 10 років позбавлення права керування транспортним засобом.

Нагадаємо, що максимально допустимий рівень алкоголю в крові — 0,2 проміле.