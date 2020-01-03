В планах полицейских – арестовывать пьяных за рулем.

Первый заместитель начальника патрульной полиции Алексей Билошицкий объяснил, какая ответственность сегодня действует за управление автотранспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Несмотря на то, что многие СМИ рассказывают об изменении ответственности за это правонарушение с 1 января 2020 года, это не соответствует действительности.

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На самом деле принятый Верховной Радой закон о применении уголовной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии действительно был принят

Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений".

Он должен вступить в силу с 1 января 2020 года, однако законом от 03.12.2019 №321-IX "О внесении изменения в раздел II" Заключительные и переходные положения "Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений" действие закона отсрочено до 1 июля 2020 года.

Кроме включения вождение в пьяном виде к уголовным преступлениям, МВД собирается усилить работу над выявлением таких водителей и усилением наказаний для них. В частности, по словам Алексея Билошицкого, полиция выступила с законодательной инициативой внедрить для пьяных за рулем административный арест.

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Также полиция намерена ввести пункты трезвости и внезапные проверки.

В целом, в 2019 году 115 711 водителей полицейские привлекли к ответственности за управление в состоянии опьянения.

Ответственность за управление в нетрезвом состоянии:

Сейчас вождение в состоянии опьянения предусматривает административную ответственность (ст. 130 КУоАП) и влечет за собой:

за первое правонарушение в течение года – штраф 10 200 гривен и 1 год лишения права управления транспортным средством;

за повторное правонарушение в течение года – штраф 20 400 гривен и 3 года лишения права управления транспортным средством;

за третье и больше нарушений в течение года – штраф 40 800 гривен и 10 лет лишения права управления транспортным средством.

Напомним, что максимально допустимый уровень алкоголя в крови – 0,2 промилле.