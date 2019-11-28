Пьяные водители часто не выполняют требование полицейских об остановке и убегают от них. Но на этот раз слаженность действий всех экипажей сделала невозможным шанс на побег.

Вчера, около 1-й ночи, на улице Юрия Ильенко патрульные заметили автомобиль Deawoo Lanos, водитель которого нарушил ПДД. Инспекторы подали водителю сигнал об остановке, но он на него не отреагировал и начал убегать.

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Патрульные сообщили своим коллегам, что начали преследование и нуждаются в помощи. Мгновенно все свободные экипажи направились на помощь. Увидев, что все возможные направления бегства заблокированы, нарушитель был вынужден остановиться во дворе дома.

Во время общения с полицейскими, водитель рассказал, что выпил и хотел избежать ответственности путем побега. Мужчина согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения с помощью прибора Драгер — результат 1,23 промилле. Такой результат оказался неожиданным для водителя, ведь он думал, что прибор покажет больший показатель, по его словам, он выпил минимум на 2,50 промилле.

Также при проверке документов, у водителя не оказалось при себе водительского удостоверения, что также является нарушением ПДД.

Патрульные составили на водителя протоколы по ч.1 ст.130 "За управление в состоянии опьянения" и ст. 122-2 “Не остановка по требованию полицейского", а также постановление по ч.1 ст.126 КУоАП за нарушение ПДД.

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