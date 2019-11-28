Измеритель скорости TruCAM незаконен. К такому выводу пришел Седьмой апелляционный административный суд 19.11.2019.

На сегодня отсутствует окончательная позиция судов относительно законности применения измерителя скорости TruCAM! Отдельные суды указывают, что Трукам законен. Другие говорят, что это устройство не может применяться для измерения скорости.

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В частности, Седьмой апелляционный административный суд признал лазерный измеритель скорости TruCAM LTI 20/20 незаконным (решением за 19.11.2019 по делу №296/6485/19).

Судом сделан вывод, что устройство исключено из Государственного реестра 02.11.2015 и сертификат является недействительным еще с 02.11.2015. На основании изложенного, суд признал измерение скорости этим устройством неправомерным и отменил наложенный на водителя штраф за превышение скорости.

Есть также на сегодня и решения судов, которые признали TruCAM законным. Следовательно судебная практика в отношении этого устройства на сегодня не является однозначной. Часть штрафов остается в силе, а часть судами отменяется.

Решение Седьмого апелляционного административного суда за 19.11.2019 о признании измерителя скорости TruCAM незаконным является окончательным и обжалованию не подлежит.

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