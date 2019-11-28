Вимірювач швидкості TruCAM незаконний. Такого висновок дійшов Сьомий апеляційний адміністративний суд 19.11.2019.

На сьогодні відсутня остаточна позиція судів щодо законності застосування вимірювача швидкості TruCAM! Окремі суди вказують, що Трукам законний. Інші кажуть, що цей пристрій не може застосовуватись для вимірювання швидкості.

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Зокрема, Сьомий апеляційний адміністративний суд визнав лазерний вимірювач швидкості TruCAM LTI 20/20 незаконним (рішенням від 19.11.2019 по справі №296/6485/19).

Судом зроблено висновок, що пристрій є виключеним з Державного реєстру 02.11.2015 та сертифікат є не чинним ще з 02.11.2015. На підставі наведеного, суд визнав вимірювання швидкості цим пристроєм неправомірним та скасував накладений на водія штраф за перевищення швидкості.

Є також на сьогодні і рішення судів, які визнали TruCAM законним. Отже судова практика по цьому пристрою на сьогодні не є однозначною. Частина штрафів залишається в силі, а частина судами скасовується.

Рішення Сьомого апеляційного адміністративного суду від 19.11.2019 стосовно визнання вимірювача швидкості TruCAM незаконним є остаточним та оскарженню не підлягає.

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