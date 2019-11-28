П’яні водії часто не виконують вимогу поліцейських про зупинку і тікають від них. Але цього разу злагодженість дій усіх екіпажів унеможливила шанс втечі.

Учора, близько 1-ї ночі, на вулиці Юрія Іллєнка патрульні помітили автомобіль Deawoo Lanos, водій якого порушив ПДР. Інспектори подали кермувальнику сигнал про зупинку, але він на нього не відреагував, а почав утікати.

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Патрульні повідомили своїм колегам, що почали переслідування та потребують допомоги. Миттю усі вільні екіпажі направились на допомогу. Побачивши, що усі можливі напрямки втечі заблоковані, порушник був змушений зупинитись у дворі будинку.

Під час спілкування з поліцейськими, водій розповів, що випив та хотів уникнути від відповідальності шляхом втечі. Чоловік погодився пройти огляд на стан сп'яніння за допомогою приладу Драгер — результат 1,23 проміле. Такий результат виявився неочікуваним для водія, адже він думав, що прилад покаже більший показник, з його слів, він випив мінімум на 2,50 проміле.

Також при перевірці документів, у кермувальника не виявилось при собі посвідчення водія, що також є порушенням ПДР.

Патрульні склали на водія протоколи за ч.1 ст.130 "За керування в стані сп'яніння" та ст. 122-2 "Не зупинка на вимогу поліцейського", а також постанову за ч.1 ст.126 КУпАП за порушення ПДР.

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