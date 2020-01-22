Соответствующий законопроект зарегистрирован тремя народными избранниками.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект 2695 от 27.12.2019 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения". В нем предлагается усилить ответственность за нарушение правил дорожного движения.

Больше всего изменений должно произойти за нарушение правил в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Во-первых, за это преступление (а также за управление без водительского удостоверения) коллектив не сможет принять нарушителя на поруки (такая возможность закреплена в КуАП с советских времен до сих пор). А срок возможного наложения взыскания за управление в нетрезвом увеличен с 3 месяцев до года. Повторное правонарушение – арест на 10 суток и изъятие "прав" на три года. Правда, 130-статья, предусматривающая это взыскание, с середины 2020 года будут ликвидирована, однако это никак не отражено в проекте закона. Кроме того, после совершения аварии в нетрезвом состоянии невозможно будет освободиться от уголовной ответственности путем примирения, покаяния или передачи на поруки, "отсидеть" половину срока, попасть под амнистию или помилование.

Читайте также: существующие штрафы за нарушение ПДД

За причинение в результате аварии телесных повреждений средней тяжести штраф увеличивается с 3 400 – 8 500 грн до 51 000 – 85 000 грн или лишением свободы от трех до пяти лет.

Законопроектом нардепы предлагают исключить штрафные баллы из перечня взысканий за административные правонарушения. Напомним, что они были введены для того, чтобы автовладельцы привыкли к "письмам счастья" от автоматических камер фиксации нарушений ПДД. Однако камеры так и не заработали, поэтому баллы не используются.

За неиспользование ремней безопасности в автомобиле или шлема при управлении мототехникой штраф хотят поднять в десять раз – с 50 до 500 грн. Если владелец управляет транспортным средством без номерного знака или закрыл его, штраф увеличат с 170 до 510 грн.

Также предлагается поднять штрафы за превышение установленных скоростных ограничений более чем на 50 км/ч – до 3 400 грн (сейчас – 510 грн). А вот лимит в превышении на 20 км/ч нардепы в этом законопроекте не затрагивают.

Напомним, что пешеходы могут отвечать за убытки автомобилистов​​​​​​​

За непредоставление преимущества в движении оперативным авто, движению по полосам общественного транспорта и остановке в местах, что мешают проезду, нардепы предлагают увеличить штраф с 510 до 680 грн.

Также серьезное наказание должно быть за уезд с места ДТП – 3 400 грн или лишение водительского удостоверения на 6 месяцев (сейчас – всего 255 грн), а за создание аварии – 1 190 грн (сейчас – 340 грн).

Нардепы хотят вернуться к советской норме о необходимости передавать полицейскому удостоверение водителя, а не предъявлять, как сегодня. Хотя электронное удостоверение можно будет и предъявлять.

Если водитель был лишен права управления транспортным средством, но руководил им, его предлагают лишать этого права на срок 3-5 лет и изымать автомобиль.

Не забыли нардепы и о пешеходах, велосипедистах и погонщиках животных – им отменят предупреждения и введут штраф в 255 грн.

Напомним, что другим проектом штрафы для пьяных пешеходов хотят увеличить до 510 грн.​​​​​​​