В Правительстве показали, как будут выглядеть электронные права водителя. По словам премьер-министра, доступ к приложению получили уже 5000 украинцев.

Доступ к сервису "Дія", который позволяет получить водительское удостоверение и техпаспорт на автомобиль, открыт уже для 5000 украинцев. Об этом в Facebook написал премьер-министр Алексей Гончарук.

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Он также опубликовал видео-презентацию, на которой видно, как выглядят документы в электронном виде.