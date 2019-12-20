В Уряді показали, як будуть виглядати електронні права водія. За словами прем'єр-міністра, доступ до додатка отримали вже 5000 українців.

Доступ до сервісу "Дія", який дозволяє отримати водійське посвідчення і техпаспорт на автомобіль, відкритий вже для 5000 українців. Про це в Facebook написав прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

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Він також опублікував відео-презентацію, на якій видно, як виглядають документи в електронному вигляді.