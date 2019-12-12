Решение Верховного Суда Украины свидетельствует, что в случае ДТП, виновником которого стал пешеход, он должен компенсировать затраты на ремонт транспортного средства.

Раньше такой практики не было – в Украине пешеходы-нарушители, как правило, не несли материальной ответственности за повреждение транспортных средств в случае ДТП.

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Что решил Верховный Суд:

Согласно данным из Единого реестра судебных решений (дело № 296/2509/16-ц), пешеход внезапно выбежал в неположенном месте вблизи перекрестка на проезжую часть, когда на светофоре был зеленый сигнал для водителей, который позволял им движение. В результате пешеход получил телесные повреждения, а автомобиль (внедорожник Toyota Land Сгиіѕег) – механические.

Суд установил, что водитель ехал с разрешенной скоростью движения и не имел технической возможности избежать наезда. В итоге затраты на ремонт автомобиля составили более 100 тыс. грн, которые суд первой инстанции постановил взыскать с пешехода. Рассмотрение апелляционной и кассационной жалоб последнего продолжалось почти четыре года и закончилось в пользу водителя.

По словам юриста Вадима Володарского, такое решение ВСУ является беспрецедентным, так как обычно суд высшей инстанции вставал на сторону пешехода.

"Много лет существовала судебная практика, согласно которой, если пешеход сам пострадал в ДТП, то в иске владельца автомобиля к нему отказывали, – разъяснил Володарский. – Мол, пешеход – не хозяин источника повышенной опасности (таким по закону считается любой транспорт). И взимать с него за "повреждение источника повышенной опасности", якобы, не было оснований. Опубликованное решение – отказ от этой порочной практики".

Юрист Владимир Столитний дополнил, что пешеходы являются такими же полноправными участниками дорожного движения, как и водители автотранспорта, велосипедисты и т. д. и согласно Правилам дорожного движения (ПДД), имеют не только права, но и обязанности.

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"Пункт 4.10 ПДД говорит, что перед выходом на проезжую часть пешеходы должны убедиться в отсутствии приближающегося транспорта. Пункт 4.13 ПДД прямо запрещает пешеходам выходить на дорогу, не убедившись в отсутствии опасности для себя и других участников движения; внезапно выходить или выбегать на пешеходный переход; допускать самостоятельный, без надзора взрослых, выход детей дошкольного возраста на проезжую часть", – перечислил Столитний.

К сожалению, многие пешеходы игнорируют требования правил и становятся виновниками ДТП, при этом погибают или получают травмы. По данным патрульной полиции, за 10 месяцев 2019 года в Украине по вине пешеходов произошло 579 ДТП с пострадавшими (2,7% от всего числа ДТП с пострадавшими, погибли 83 человека (3% от всего числа погибших в ДТП), травмированы 533 человека (2% от всего числа травмированных в ДТП). Этих жертв можно было бы избежать при условии соблюдения пешеходами правил дорожного движения.

Но, по словам инспекторов патрульной полиции, в разы больше случаев, когда внезапно выбежавший на дорогу пешеход не пострадал, но водитель, избегая наезда на него, врезался в другой автомобиль, столб, ограждение и т. д. В этом случае доказать вину пешехода очень сложно, а получить с него возмещение материального ущерба было нереально. Теперь ситуация может измениться.

Иск можно подать даже к погибшему пешеходу

Юристы говорят, что Верховным Судом сформулированы правовые основания материальной ответственности пешехода в случае ДТП по его вине.

"Правовыми позициями ВСУ обязаны руководствоваться все суды, – уверен Володарский. – Хотя действует статья 1187 ГК, которая устанавливает ответственность владельца источника повышенной опасности без вины", то есть бывает, что невиновный водитель платит виновному пешеходу. Но ВСУ применил статью 1166 ГК, регулирующую общие основания ответственности за причиненный материальный ущерб. Главный вывод – у автомобилистов появляется право и возможность требовать возмещения вреда, причиненного по вине пешехода. Страховые компании также получили возможность взимать в порядке регрессного иска с пешеходов-виновников ДТП суммы, выплаченные в качестве страховых возмещений по полисам КАСКО (страховка – Авт.) ".

В свою очередь Столитний считает, что пешеходов, виновных в ДТП, через суд заставить платить за поврежденный автомобиль, как и раньше непросто. Для этого нужна "железная" доказательная база, лучше, если это будет видеозапись с авторегистратора в машине или с установленной на столбе или здании видеокамеры. Помогут и экспертизы, но они могут длиться годами и обойдутся недешево.

"Главная польза от решения ВСУ – снижение в перспективе количества ДТП по вине пешеходов, – уверен эксперт. – Прежде всего решением суда воспользуются страховые компании, которые платят страховые возмещения по КАСКО. Но многие водители не имеют полиса КАСКО, и если они узнают из СМИ и "сарафанного радио", что есть реальная возможность отсудить деньги у пешехода на ремонт автомобиля, то начнут подавать и выигрывать иски, особенно если ущерб большой. Информация о том, что, попав под колеса, можно еще и заплатить за ремонт наехавшего на вас автомобиля, распространится быстро, заставит многих неосторожных пешеходов задуматься и, в результате, – спасти свою жизнь и здоровье".

Кстати, юристы отметили, что материальный ущерб можно взыскать не только с живого потерпевшего пешехода, но и с погибшего – вернее, с его наследников, но не более чем в размере полученного наследства. Не станем обсуждать моральную сторону подачи "иска к покойнику", но, возможно, этот факт послужит для живых пешеходов дополнительным стимулом "посмотреть налево, потом направо”, прежде чем переходить улицу.

Напомним, что девушка выпрыгнула из авто на скорости больше 100 км/час.