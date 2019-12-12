Рішення Верховного Суду України свідчить, що у випадку ДТП, винуватцем якого став пішохід, він мусить компенсувати витрати на ремонт транспортного засобу.

Раніше такої практики не було – в Україні пішоходи-порушники, зазвичай, не несли матеріальної відповідальності за пошкодження транспортних засобів у разі ДТП.

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Що вирішив Верховний Суд:

Згідно з даними з Єдиного реєстру судових рішень (справа № 296/2509/16-ц), пішохід раптово вибіг в недозволеному місці поблизу перехрестя на проїжджу частину, коли на світлофорі був зелений сигнал для водіїв, що дозволяв їм рух. В результаті пішохід отримав тілесні ушкодження, а автомобіль (позашляховик Toyota Land Сruiser) - механічні пошкодження.

Суд встановив, що водій їхав із дозволеною швидкістю руху і не мав технічної можливості уникнути наїзду. У підсумку витрати на ремонт автомобіля склали понад 100 тис. Грн, які суд першої інстанції постановив стягнути з пішохода. Розгляд апеляційної та касаційної скарг останнього тривало майже чотири роки і закінчилося на користь водія.

За словами юриста Вадима Володарського, таке рішення ВСУ є безпрецедентним, адже зазвичай суд вищої інстанції ставав на бік пішохода.

"Багато років існувала судова практика, згідно з якою, якщо пішохід сам постраждав в ДТП, то в позові власника автомобіля до нього відмовляли, - роз'яснив Володарський. - Мовляв, пішохід - не господар джерела підвищеної небезпеки (таким за законом вважається будь-який транспорт). І стягувати з нього за "пошкодження джерела підвищеної небезпеки", нібито, не було підстав. Опубліковане рішення - відмова від цієї порочної практики ".

Юрист Володимир Столітній доповнив, що пішоходи є такими ж повноправними учасниками дорожнього руху, як і водії автотранспорту, велосипедисти і т. Д. І згідно з Правилами дорожнього руху (ПДР), мають не тільки права, але й обов'язки.

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"Пункт 4.10 ПДР говорить, що перед виходом на проїжджу частину пішоходи повинні впевнитись у відсутності наближається транспорту. Пункт 4.13 ПДР прямо забороняє пішоходам виходити на дорогу, не переконавшись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху; раптово виходити чи вибігати на пішохідний перехід; допускати самостійний, без нагляду дорослих, вихід дітей дошкільного віку на проїзну частину ", - перерахував Столітній.

На жаль, багато пішоходів вимоги правил ігнорують і стають винуватцями ДТП, при цьому гинуть або отримують травми. За даними патрульної поліції, за 10 місяців 2019 року в Україні з вини пішоходів сталося 579 ДТП з потерпілими (2,7% від усього числа ДТП з постраждалими), загинуло 83 людини (3% від усього числа загиблих в ДТП), травмовано 533 людини (2% від усього числа травмованих в ДТП). Цих жертв можна було б уникнути за умови дотримання пішоходами правил дорожнього руху.

Але, за словами інспекторів патрульної поліції, в рази більше випадків, коли раптово вибіг на дорогу пішохід не постраждав, але водій, уникаючи наїзду на нього, врізався в інший автомобіль, стовп, огорожу і т. Д. У цьому випадку довести провину пішохода дуже складно, а отримати з нього відшкодування матеріальних збитків було нереально. Тепер ситуація може змінитися.

Позов можна подати навіть до загиблого пішохода

Юристи кажуть, що Верховним Судом сформульовані правові підстави матеріальної відповідальності пішохода в разі ДТП з його вини.

"Правовими позиціями ВСУ зобов'язані керуватися всі суди, - упевнений Володарський. - Хоча діє стаття 1187 ЦК, яка встановлює" відповідальність власника джерела підвищеної небезпеки без вини ", тобто буває, що невинний водій платить винному пішоходу. Але ВСУ застосував статтю 1166 ЦК, регулюючу загальні підстави відповідальності за завдану матеріальну шкоду. Головний висновок - у автомобілістів з'являється право і можливість вимагати відшкодування шкоди, заподіяної з вини пішохода. Страхові компанії також отримали можливість стягувати в порядку регресного позову з пішоходів-винуватців ДТП суми, виплачені в якості страхових відшкодувань за полісами КАСКО (страховка - Авт.) ".

У свою чергу Столітній вважає, що пішоходів, винних у ДТП, через суд змусити платити за пошкоджений автомобіль, як і раніше непросто. Для цього потрібна "залізна" доказова база, найкраще, якщо це буде відеозапис з авторегістратора в машині або з встановленої на стовпі або будівлі відеокамери. Допоможуть і експертизи, але вони можуть тривати роками і обійдуться недешево.

"Головна користь від рішення ВСУ - зниження в перспективі кількості ДТП з вини пішоходів, - упевнений експерт. - Перш за все рішенням суду скористаються страхові компанії, які сплачують страхові відшкодування по КАСКО. Але багато водіїв не мають поліса КАСКО, і якщо вони дізнаються зі ЗМІ і "сарафанного радіо", що є реальна можливість відсудити гроші у пішохода на ремонт автомобіля, то почнуть подавати і вигравати позови, особливо якщо шкода велика. Інформація про те, що, потрапивши під колеса, можна ще й заплатити за ремонт наїхав на вас авто мобіля, пошириться швидко, змусить багатьох необережних пішоходів задуматися і, в результаті, - врятувати своє життя і здоров'я ".

До речі, юристи зазначили, що матеріальні збитки можна стягнути не тільки з живого потерпілого пішохода, а й з загиблого - вірніше, з його спадкоємців, але не більше, ніж в розмірі отриманої спадщини. Чи не станемо обговорювати моральну сторону подачі "позову до небіжчика", але, можливо, цей факт послужить для живих пішоходів додатковим стимулом "подивитися ліворуч, потім праворуч", перш ніж переходити вулицю.

Нагадаємо, що дівчина вистрибнула з авто на швидкості більше 100 км/год.