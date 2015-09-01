Не дочекавшись "зупинки на вимогу", роздратована дівчина на повному ходу вистрибнула з машини - показала характер бойфренду, з яким сварилася. Відеозапис події потрапив до YouTube

Відеозапис з юною “каскадеркою”, що вистрибнула з автомобіля на швидкості 100 км/ч було знато на відеореєстратор автомобіля, що їхав позаду. Інцидент трапився на трасі поблизу міста Тайнань, що на Тайвані.

На записі видно, як світлий хетчбек, що їхав у лівому ряду, раптово починає перестроюватись вправо. При цьому швидкість руху, здаеться, не знижується. Вже майже на узбіччі дверцята автомобіля відчиняються і з автівки випадає жінка.

За даними місцевих ЗМІ, незважаючи на те що пасажирка здійснила свою екстренну висадку на швидкості приблизно 100 км/год, вона отримала лише легкі травми у вигляді синців, ударів та подряпин.

Сама “героїня” пояснила свій шалений вчинок тим, що оскаженіла під час сварки зі своїм хлопцем і не хотіла проводити поряд з ним ні секунди більше. Поліція не порушувала справу за фактом цього ДТП, обмежившись попередженням молодій парі, наголосивши, що не варто спокушати долю подібними вчинками, а стосунки з'ясовувати краще не на дорозі.

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